Коронавирус в Италии: 59 138 инфицированных, 5 476 смертей

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100471 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103644 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105683 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104666 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113322 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100848 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105302 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106658 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Коронавирус в Италии: 59 138 инфицированных, 5 476 смертей

Коронавирус в Италии: 59 138 инфицированных, 5 476 смертей

Киев  •  УНН

 • 22105 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе, на вечер воскресенья зафиксировано уже 5476 смертей от COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны, передает УНН.

Так, за сутки в Италии зафиксировано 651 новых летальных случаев от COVID-19 - цифра, меньше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован рекорд смертности в 793 человека.

Всего в стране зафиксировано уже 59 138 инфицированных коронавирусом. Что касается новых обнаруженых больных, то за сутки их - 5560, прирост в 10,4%.

В тоже время, из общего количества, по данным Минздрава Италии, 7024 лица выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса за сутки умерли 793 человека.

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