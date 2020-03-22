Коронавирус в Италии: 59 138 инфицированных, 5 476 смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Италии, которая стала эпицентром распространения коронавируса в Европе, на вечер воскресенья зафиксировано уже 5476 смертей от COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны, передает УНН.
Так, за сутки в Италии зафиксировано 651 новых летальных случаев от COVID-19 - цифра, меньше, чем сутками ранее, когда был зафиксирован рекорд смертности в 793 человека.
Всего в стране зафиксировано уже 59 138 инфицированных коронавирусом. Что касается новых обнаруженых больных, то за сутки их - 5560, прирост в 10,4%.
В тоже время, из общего количества, по данным Минздрава Италии, 7024 лица выздоровели.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса за сутки умерли 793 человека.