Пандемия коронавируса: одной из причин катастрофической вспышки COVID-19 в Италии - считают матч Лиги чемпионов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107218 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106040 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114988 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101267 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105632 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Одной из главных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции по северу Италии могло стать проведение матча футбольной Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Валенсией”, пишет издание Corriere dello Sport, отмечает УНН.

Встреча состоялась в Милане, на арене “Джузеппе Меацца”, 19 февраля. Как отмечается в материале, перед игрой у стадиона действовало полицейское оцепление, и значительное количество людей стояло очень кучно. Большинство фанатов добирались на матч на метро, заполняя все пространство вагонов.

Вдобавок многие болельщики отмечали выход “Аталанты” в 1/8 финала самого престижного клубного первенства Европы и передавали друг другу напитки. Всего игру посетили 44 тысяч зрителей. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:1, в ответной в игре в Испании 10 марта “Аталанта” выиграла 4:3.

Однако президент Национального института здоровья Италии Сильвио Брусафферо заявил, что проведение матча в Милане — лишь одна из гипотез относительно причин столь резкого развития эпидемии. По словам специалиста, основная часть жителей региона добросовестно придерживалась рекомендаций медиков.

Сейчас в Италии 59 138 инфицированных, 5 476 смертей.

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