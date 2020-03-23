Пандемия коронавируса: одной из причин катастрофической вспышки COVID-19 в Италии - считают матч Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Одной из главных причин быстрого распространения коронавирусной инфекции по северу Италии могло стать проведение матча футбольной Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Валенсией”, пишет издание Corriere dello Sport, отмечает УНН.
Встреча состоялась в Милане, на арене “Джузеппе Меацца”, 19 февраля. Как отмечается в материале, перед игрой у стадиона действовало полицейское оцепление, и значительное количество людей стояло очень кучно. Большинство фанатов добирались на матч на метро, заполняя все пространство вагонов.
Вдобавок многие болельщики отмечали выход “Аталанты” в 1/8 финала самого престижного клубного первенства Европы и передавали друг другу напитки. Всего игру посетили 44 тысяч зрителей. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:1, в ответной в игре в Испании 10 марта “Аталанта” выиграла 4:3.
Однако президент Национального института здоровья Италии Сильвио Брусафферо заявил, что проведение матча в Милане — лишь одна из гипотез относительно причин столь резкого развития эпидемии. По словам специалиста, основная часть жителей региона добросовестно придерживалась рекомендаций медиков.
Сейчас в Италии 59 138 инфицированных, 5 476 смертей.