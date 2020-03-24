Пандемія коронавірусу: МОЗ рекомендує провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України рекомендує регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні під час карантину, введеного у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Пильно слідкуйте за своїм здоров’ям, адже ситуація з поширенням коронавірусної інфекції дуже серйозна. МОЗ України рекомендує регулярно провітрювати приміщення та дезінфікувати поверхні: дверні ручки, робочий стіл, вимикачі, мобільні телефони тощо", - йдеться у повідомленні.
Також МОЗ наголошує, що при перших симптомах ГРВІ потрібно телефонувати сімейному лікарю.
Нагадаємо, Україна найближчим часом виготовлятиме власні системи для діагностики наявності коронавірусу.
Як повідомлялося в УНН, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні, немає потреби впроваджувати режим НС в Україні через коронавірус.
Перед цим очільник міністерства охорони здоров’я Ілля Ємець закликав нардепів проголосувати за введення режиму надзвичайного стану.