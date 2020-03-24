Пандемия коронавируса: Минздрав рекомендует проветривать помещения и дезинфицировать поверхности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины рекомендует регулярно проветривать помещения и дезинфицировать поверхности во время карантина, введенного в связи с распространением коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Внимательно следите за своим здоровьем, ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень серьезная. Минздрав Украины рекомендует регулярно проветривать помещение и дезинфицировать поверхности: дверные ручки, рабочий стол, выключатели, мобильные телефоны и т.д.", - говорится в сообщении.
Также Минздрав подчеркивает, что при первых симптомах ОРВИ нужно звонить семейному врачу.
Напомним, Украина в ближайшее время будут производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.
Как сообщалось в УНН, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня нет нужды вводить режим ЧП в Украине из-за коронавируса.
Перед этим глава министерства здравоохранения Илья Емец призвал нардепов проголосовать за введение режима чрезвычайного положения.