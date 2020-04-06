Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в РФ зросла до 6 343 осіб, 47 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За останню добу в Росії зареєстровано 954 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19 в 49 регіонах, повідомив оперативний штаб по боротьбі з вірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 658 осіб. Загальна кількість інфікованих сягнула 6 343 осіб.
“За останню добу в Росії підтверджені 954 випадки нової коронавірусної інфекції в 49 регіонах країни. Всього в країні зареєстровано 6343 хворих в 80 регіонах, при цьому кількість виписаних пацієнтів збільшилася до 406 осіб. За добу видужали 51 особа: Санкт-Петербург — 25, Москва — 8, Краснодарський край — 4, Республіка Дагестан — 4, Нижегородська область — 3, Республіка Крим — 3, Московська область — 1, Красноярський край — 1, Тульська область — 1 , Самарська область — 1. Також за добу зафіксовано 2 летальні випадки: 1 в Московській області, 1 в Республіці Комі. За весь період від коронавируса померло 47 осіб”, — вказано у повідомленні.
За даними Роспотребнадзора, під медичним наглядом за станом на 5 квітня 2020 року залишаються 195 423 особи На сьогоднішній день проведено більше 758 тисяч лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу в матеріалі від людей.
Статистика інфікованих COVID-19
Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь: