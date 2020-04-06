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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74470 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87795 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100111 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97654 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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5 марта, 13:05 • 92992 просмотра

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 6343 лиц, 47 человек - умерли

Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ возросло до 6343 лиц, 47 человек - умерли

Киев  •  УНН

 • 15262 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. За последние сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 49 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 658 человек. Общее количество инфицированных достигло 6 343 человек.

“За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 6 343 больных в 80 регионах, при этом количество выписанных пациентов увеличилось до 406 человек. За сутки выздоровели 51 человек: Санкт-Петербург — 25, Москва — 8, Краснодарский край — 4, Республика Дагестан — 4, Нижегородская область — 3, Республика Крым — 3, Московская область — 1, Красноярский край — 1, Тульская область — 1 , Самарская область — 1. Также за сутки зафиксировано 2 летальных случая: 1 в Московской области, 1 в Республике Коми. За весь период от коронавируса умерло 47 человек”, — указано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, под контролем по состоянию на 5 апреля 2020 года остаются 195 423 человека На сегодняшний день проведено более 758 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей.

Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь:

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