Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в РФ сягнула 2 777 осіб, 24 людини - померли

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 440 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 35 регіонах (всього 75), повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.