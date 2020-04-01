Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в РФ сягнула 2 777 осіб, 24 людини - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 440 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19 в 35 регіонах (всього 75), повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.
Вперше добовий приріст виявився менше, ніж в попередній день. Напередодні приріст склав 500 осіб. Загальна кількість заражених досягла 2 777.
За добу померли 7 людей (Москва — 5, Московська область — 1, Псковська область — 1), загальна кількість сягнула 24. За добу одужали 69 осіб, всього 190.
“За добу видужала 69 осіб: Москва — 45, Новосибірська область — 2, Удмуртська республіка — 3, Республіка Саха (Якутія) — 1, Самарська область — 1, Саратовська область − 1, Тюменська область — 1, Рязанська область — 1, Калінінградська область − 3, Воронезька область — 2, Тульська область −3, Краснодарський край — 1, Республіка Татарстан — 1, Московська область — 3, Республіка Башкортостан — 1”, — вказано у повідомленні офіційного каналу щодо коронавірусу в РФ у Telegram.
Статистика інфікованих COVID-19
Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь: