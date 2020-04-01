Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 2 777 человек, 24 человека - умерли

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74465 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87791 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97649 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106950 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92992 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103676 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106160 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131167 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130364 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 2 777 человек, 24 человека - умерли

Киев  •  УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах (всего 75), сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день. Накануне прирост составил 500 человек. Общее количество зараженных достигло 2 777.

За сутки умерли 7 человек (Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1), общее количество достигло 24. За сутки выздоровели 69 человек, всего 190.

“За сутки выздоровело 69 человек: Москва — 45, Новосибирская область — 2, Удмуртская республика — 3, Республика Саха (Якутия) — 1, Самарская область — 1, Саратовская область − 1, Тюменская область — 1, Рязанская область — 1, Калининградская область − 3, Воронежская область — 2, Тульская область −3, Краснодарский край — 1, Республика Татарстан — 1, Московская область — 3, Республика Башкортостан — 1”, — указано в сообщении официального канала касательно коронавируса в РФ в Telegram.

Статистика инфицированных COVID-19

Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь:

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