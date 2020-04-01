Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ достигло 2 777 человек, 24 человека - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 35 регионах (всего 75), сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Впервые суточный прирост оказался меньше, чем в предыдущий день. Накануне прирост составил 500 человек. Общее количество зараженных достигло 2 777.
За сутки умерли 7 человек (Москва — 5, Московская область — 1, Псковская область — 1), общее количество достигло 24. За сутки выздоровели 69 человек, всего 190.
“За сутки выздоровело 69 человек: Москва — 45, Новосибирская область — 2, Удмуртская республика — 3, Республика Саха (Якутия) — 1, Самарская область — 1, Саратовская область − 1, Тюменская область — 1, Рязанская область — 1, Калининградская область − 3, Воронежская область — 2, Тульская область −3, Краснодарский край — 1, Республика Татарстан — 1, Московская область — 3, Республика Башкортостан — 1”, — указано в сообщении официального канала касательно коронавируса в РФ в Telegram.
Статистика инфицированных COVID-19
Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: