Пандемія коронавірусу: глава Каталонії інфікувався COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Глава уряду Каталонії Кім Торра заразився новим коронавірусом. Відповідну заяву він зробив у понеділок, пише УНН з посиланням на видання La Vanguardia.
“Мені зробили тест на COVID-19, який дав позитивний результат”, — зазначив лідер регіону. Раніше коронавірус був виявлений у заступника голови уряду Каталонії Пере Арагонеса.
Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. Всього в королівстві було виявлено близько 9,2 тисяч випадків зараження коронавірусом, 309 людей померли. Найбільше інфікованих виявлено в автономному співтоваристві Мадрид.
Звернення глави Каталонії Кіма Торри щодо позитивних результатів аналізів на COVID-19:
14 березня Рада міністрів королівства схвалив введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту.
Вулиці столиці Каталонії Барселони під час епідемії: