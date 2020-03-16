Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в Іспанїі стрімко зростає - 9 191 осіб хворі, 309 - померли

КИЇВ. 16 березня. УНН. Щонайменше 9191 випадків зараження новим коронавірусом було зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Про це заявив у понеділок директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, зазначає УНН з посиланням на видання El Pais.