Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 в Іспанїі стрімко зростає - 9 191 осіб хворі, 309 - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Щонайменше 9191 випадків зараження новим коронавірусом було зафіксовано в Іспанії з початку поширення інфекції в країні. Про це заявив у понеділок директор Центру координації та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я при МОЗ королівства Фернандо Сімон, зазначає УНН з посиланням на видання El Pais.
За його словами, померли 309 осіб. Найбільше інфікованих виявлено в автономному співтоваристві Мадрид. “Зараз в Іспанії є 9191 випадків”, — сказав Сімон.
У неділю МОЗ інформував про 7753 хворих і 288 жертв.
Перший випадок зараження коронавірусом в Іспанії був зафіксований 31 січня, кількість інфікованих різко почала рости після виявлення локального спалаху в Італії. 14 березня Рада міністрів королівства схвалила введення режиму підвищеної готовності через поширення коронавірусу нового типу. Це передбачає обмеження пересування жителів по всій країні, крім випадків крайньої необхідності. Режим буде діяти протягом 15 днів, однак потім може бути продовжений при схваленні парламенту, про ща зараз активно говорять іспанські чиновники.
Додамо, тест, який зробив голова уряду Іспанії Педро Санчес на коронавірус нового типу, показав негативний результат, пише El Periodico.
За її інформацією, прем'єр відчуває себе добре і слідує рекомендаціям медиків. У неділю влада країни підтвердила, що дружина Санчеса Бегонья Гомес заразилася новим коронавірусом. Також захворювання було виявлено у двох міністрів.
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