Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании стремительно растет - 9191 человек больны, 309 - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 9191 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.
По его словам, умерли 309 человек. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид. “Сейчас в Испании есть 9191 случаев”, — сказал Симон.
В воскресенье Минздрав информировал о 7753 заболевших и 288 жертвах.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. 14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента, о чем сейчас активно говорят испанские чиновники.
Добавим, тест, который сделал председатель правительства Испании Педро Санчес на коронавирус нового типа, показал отрицательный результат, пишет El Periodico.
По ее информации, премьер чувствует себя хорошо и следует рекомендациям медиков. В воскресенье власти страны подтвердили, что супруга Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Также заболевание было выявлено у двух министров.
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