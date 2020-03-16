Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в Испании стремительно растет - 9191 человек больны, 309 - умерли

КИЕВ. 16 марта. УНН. По меньшей мере 9191 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом заявил в понедельник директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон, отмечает УНН со ссылкой на издание El Pais.