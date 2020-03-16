Пандемия коронавируса: глава Каталонии заразился COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Глава правительства Каталонии Ким Торра заразился новым коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, пишет УНН со ссылкой на издание La Vanguardia.
“Мне сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат”, — отметил лидер региона. Ранее коронавирус был выявлен у заместителя председателя правительства Каталонии Пере Арагонеса.
ервый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Всего в королевстве было выявлено около 9,2 тысяч случаев заражения коронавирусом, 309 человек умерли. Больше всего инфицированных обнаружено в автономном сообществе Мадрид.
Обращение главы Каталонии Кима Торри по положительным результатам анализов на COVID-19:
14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.
Улицы столицы Каталонии Барселоны во время эпидемии: