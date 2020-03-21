Пандемія коронавірусу: через COVID-19 Харківська область оголосила надзвичайну ситуацію

На початку засідання голова ХОДА Олексій Кучер зазначив, що напередодні в харків’янки було підтверджено COVID-19.

“Вона перебуває в Київській області, але зараз ще не встановлено коло осіб, з якими вона спілкувалась, чи були серед них харків’яни. Ми зараз цим займаємось, але не можемо втрачати час. З урахуванням цього і того, що в цілому ситуація ускладнюється, вважаємо за необхідне ввести від сьогодні надзвичайну ситуацію в регіоні”, — повідомив Олексій Кучер.

“У зв’язку з прийнятим рішенням керівники структурних підрозділів ХОДА, районів та органів місцевого самоврядування отримали завдання забезпечити виконання заходів щодо непоширення COVID-19. Управляння розвитку транспортної інфраструктури ХОДА отримало доручення проаналізувати питання щодо можливості повного зупинення громадських перевезень в області та розробити порядок дій у такому разі”, — вказано у повідомленні.

Водночас голова ХОДА запевнив, що об’єкти критичної інфраструктури працюватимуть у звичному режимі, питання підвезення працівників цих підприємств буде вирішене.

Керівники районів, які межують з Луганською та Донецькою областями, відповідно до розпорядження, виданого за підсумками засідання КТЕБ, мають підготувати план дій у разі заборони перетину кордону.

“Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області буде створено штаб, який очолить заступник голови ХОДА Михайло Черняк. За його інформацією, всі служби, залучені до ліквідації наслідків розповсюдження COVID-19, переходять у режим роботи в надзвичайних ситуаціях. Щодо медичних закладів — наразі вони готові до роботи в умовах розповсюдження хвороби та забезпечені всім необхідним”, — зазначили у повідомленні прес-служби.

Також у ході наради обговорили посилення карантинних заходів у регіоні. Зокрема,йшлося про необхідність дотримання масочного режиму в транспорті та торговельних центрах.

Начальник ГУ НП у Харківській області Валерій Сокуренко доповів про заходи із забезпечення самоізоляції осіб, які повернулися в регіон з країн з небезпечною епідситуацією. Наразі відбуваються порушення режиму певними особами. Для контролю за режимом обсервації будуть залучені студенти та курсанти навчальних закладів системи МВС.

Додамо, наразі в Україні зафіксовано 41 випадок інфікування COVID-19, з них — 3 летальні.