Пандемия коронавируса: из-за COVID-19 Харьковская область объявила чрезвычайную ситуацию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Соответствующее решение о чрезвычайной ситуации приняли 21 марта во время заседания областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.
В начале заседания председатель ХОГА Алексей Кучер отметил, что накануне в харьковчанки было подтверждено COVID-19.
“Она находится в Киевской области, но сейчас еще не установлен круг лиц, с которыми она общалась, были kb среди них харьковчане. Мы сейчас этим занимаемся, но не можем терять время. С учетом этого и того, что в целом ситуация осложняется, считаем необходимым ввести с сегодняшнего дня чрезвычайную ситуацию в регионе”, — сообщил Алексей Кучер.
“В связи с принятым решением руководители структурных подразделений ХОГА, районов и органов местного самоуправления получили задание обеспечить выполнение мероприятий по нераспространению COVID-19. Управления развития транспортной инфраструктуры ХОГА получило поручение проанализировать вопрос о возможности полной остановки общественных перевозок в области и разработать порядок действий в этом случае”, — указано в сообщении.
В то же время председатель ХОГА заверил, что объекты критической инфраструктуры будут работать в обычном режиме, вопрос подвоза работников этих предприятий будет решен.
Руководители районов, граничащих с Луганской и Донецкой областями, согласно распоряжению, выданного по итогам заседания КТЭБ, должны подготовить план действий в случае запрета пересечения границы.
“Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в области будет создан штаб, который возглавит заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. По его информации, все службы, привлеченные к ликвидации последствий распространения COVID-19, переходят в режим работы в чрезвычайных ситуациях. Касательно медицинских учреждений — пока они готовы к работе в условиях распространения болезни и обеспечены всем необходимым”, — отметили в сообщении пресс-службы.
Также в ходе совещания обсудили усиление карантинных мероприятий в регионе. В частности, речь шла о необходимости соблюдения масочного режима в транспорте и торговых центрах.
Начальник ГУ ЧП в Харьковской области Валерий Сокуренко доложил о мерах по обеспечению самоизоляции лиц, вернувшихся в регион из стран с опасной эпидситуацией. Сейчас происходят нарушения режима определенными лицами. Для контроля за режимом обсервации будут привлечены студенты и курсанты учебных заведений системы МВД.
Добавим, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай инфицирования COVID-19, из них — 3 летальных.