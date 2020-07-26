Пандемія: головний інфекціоніст США повідомив, що маска знижує ризик передачі COVID-19 на 50-80%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Носіння захисної маски або респіратора в середньому дозволяє знизити ймовірність передачі нового коронавірусу на 50-80%. Таку думку висловив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі в інтерв’ю інтернет-порталу MarketWatch, повідомляє УНН.
Головний інфекціоніст США констатував, що багато вчених намагаються оцінити дану ймовірність, однак остаточних висновків ніхто поки не зробив. “Згідно з однією публікацією в (британському медичному журналі) The Lancet від 1 червня, маски і респіратори знижують ризик зараження приблизно на 78-85%”, — зазначив Фаучі. На його думку, даний ризик, імовірно, скорочується на “50-75% або 80%”.
Як повідомив фахівець, лікарі в США вважають, що в 20-45% випадків “у заражених (новим коронавірусом) абсолютно немає симптомів”. Фаучі констатував, що це серйозно ускладнює пошуки інфікованих.
Фаучі погодився з оцінками, згідно з якими в США вакцину від нового коронавірусу можуть створити до кінця поточного року або в перші місяці 2021 року. На думку інфекціоніста, першими вакцину повинні отримати лікарі і найбільш вразливі групи громадян, в тому числі літні.
За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, в США зафіксовано понад 4,15 млн випадків зараження коронавірусом, померли 146 143 людини.