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Пандемія: Британія офіційно повернула карантин для прибулих з Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Влада Великої Британії заново ввела обов’язковий двотижневий карантин для всіх, хто прибуває з Іспанії. Про це йдеться в поширеній в суботу заяві міністерства транспорту Сполученого Королівства, повідомляє УНН.

“Громадянам, які повертаються з Іспанії, в тому числі з (іспанських) островів, починаючи з півночі сьогоднішнього дня 25 липня 2020 року, потрібно буде самоізолюватись на два тижні, а країна (Іспанія) виключена зі списку держав, з якими організовані повітряні коридори” , - наголошується в комюніке. Причиною такого кроку називаються “значні зміни протягом останнього тижня” кількості інфікованих в Іспанії, яка є одним з найпопулярніших напрямків літнього відпочинку британців і внаслідок цього намір Лондона “обмежити будь-яке можливе поширення (вірусу) у Великій Британії”.

У зв’язку з цим британське МЗС наразі не рекомендує здійснювати в Іспанію поїздок за винятком тих випадків, коли мова йде про крайню необхідність. На практиці така рекомендація не забороняє поїздки в Іспанію, однак ускладнює, наприклад, задачу оформлення страховки для поїздки за кордон.

Рівень зараження в піренейському королівстві помітно знизився в порівнянні з квітневими показниками. Проте після пом’якшення обмежень в країні все частіше фіксують локальні спалахи захворювання. У зв’язку з цим регіональна влада різних автономних областей змушена знову вводити більш суворі карантинні заходи. За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, в країні зафіксовано 224 локальні спалахи.

Відзначимо, що згідно з даними ВООЗ: у Великій Британії — 297 918 інфікованих, 45 677 з яких — загинули.

У той же час, за даними ВООЗ, в Іспанії — 272 421 інфікований, 28 432 особи — загинули.

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