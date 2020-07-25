Пандемия: Британия официально вернула карантин для прибывающих из Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Власти Великобритании заново ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства транспорта Соединенного Королевства, сообщает УНН.
“Гражданам, возвращающимся из Испании, в том числе с (испанских) островов, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 25 июля 2020 года, нужно будет самоизолироваться на две недели, а страна (Испания) исключена из списка государств, с которыми организованы воздушные коридоры”, — отмечается в коммюнике. Причиной такого шага называется “значительное изменение на протяжении последней недели” числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев и вследствие этого намерение Лондона “ограничить любое возможное распространение (вируса) в Великобритании”.
В этой связи британский МИД теперь не рекомендует совершать в Испанию поездок за исключением тех случаев, когда речь идет о крайней необходимости. На практике такая рекомендация не запрещает поездки в Испанию, однако усложняет, например, задачу оформления страховки для поездки за рубеж.
Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксированы 224 локальные вспышки.
Отметим, что согласно данным ВОЗ: в Великобритании — 297 918 инфицированных, 45 677 из которых — погибли.
В тоже время, по данным ВОЗ, в Испании — 272 421 инфицированный, 28 432 человека — погибли.