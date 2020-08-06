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Пандемія: у Польщі ввели масковий режим у регіонах з найбільшим приростом COVID-19

Пандемія: у Польщі ввели масковий режим у регіонах з найбільшим приростом COVID-19

Київ • УНН

 • 23497 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Влада Польщі вводить масковий режим в 19 повятах (районах) країни, де відзначене найбільше зростання кількості заражених коронавірусом, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я країни, передає УНН.

“На більшій частині Польщі зростання інфекції невелике, але в деяких регіонах необхідно вводити додаткові обмеження”, — сказав міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовській.

Правила вступають в силу з 8 серпня, масковий режим буде діяти на вулиці і в громадських місцях.

Шумовській також зазначив, що всі повіти буду розділені на три зони: червону, жовту і зелену, в залежності від кількості заражених. У червоній зоні обмеження будуть найжорсткішими.

За даними ВООЗ, на 6 серпня, добу тому, в Польщі було зафіксовано найбільшу кількість захворілих в день — 680 осіб. Попередні антирекорди зареєстрували 1 і 2 серпня — 657 і 658 хворих відповідно. Всього з початку пандемії коронавірусною інфекцією заразилися понад 48,7 тис. осіб, летальних випадків — 1 756.

В середині березня в Польщі ввели режим епідемії в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Через пандемії COVID-19 влади країни перенесли вибори президента Польщі з 10 травня на 28 червня.

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