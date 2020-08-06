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Пандемия: в Польше ввели масочный режим в регионах с наибольшим приростом COVID-19

Пандемия: в Польше ввели масочный режим в регионах с наибольшим приростом COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23496 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Власти Польши вводят масочный режим в 19 повятах (районах) страны, где отмечен наибольший рост числа зараженных коронавирусом, сообщается на сайте Министерства здравохранения страны, передает УНН.

“На большей части Польши рост инфекций невелик, но в некоторых регионах необходимо вводить дополнительные ограничения”, — сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовски.

Правила вступают в силу с 8 августа, масочный режим будет действовать на улице и в общественных местах.

Шумовски также отметил, что все повяты буду разделены на три зоны: красную, желтую и зеленую, в зависимости от количества зараженных. В красной зоне ограничения будут самыми жесткими.

По данным ВОЗ, на 6 августа, сутки назад, в Польше было зафиксировано наибольшее количество заболевших в день — 680 человек. Предыдущие антирекорды зарегистрировали 1 и 2 августа — 657 и 658 заболевших соответственно. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились свыше 48,7 тыс. человек, летальных исходов — 1756.

В середине марта в Польше ввели режим эпидемии в связи с распространением коронавирусной инфекции. Из-за пандемии COVID-19 власти страны перенесли выборы президента Польши с 10 мая на 28 июня.

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