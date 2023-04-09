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Палестина попередила, що провокації Ізраїлю перетворять комплекс Аль-Акса на "поле битви"

Палестина попередила, що провокації Ізраїлю перетворять комплекс Аль-Акса на "поле битви"

Київ • УНН

 • 1204236 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Палестинська адміністрація (ПА) попередила в неділю, що ізраїльські провокації перетворять комплекс мечеті Аль-Акса в окупованому Східному Єрусалимі на «поле битви». Про це пише Anadolu, передає УНН.

Цитата

«Щоденні напади на святі місця та віруючих під час священного місяця Рамадан є засуджуваними та неприйнятними діями, які розпалять регіон і приведуть його до прірви», — заявив офіційний представник ПА Набіль Абу Рудейнех.

Деталі

Представник поклав на Ізраїль повну відповідальність за будь-яке можливе погіршення ситуації на окупованих територіях.

«Ізраїльська окупація намагається кинути виклик волі нашого народу, але це не збентежить його. Наш народ залишиться непохитним, захищаючи свою землю та святині за будь-яку ціну», — сказав Абу Рудейнех.

«Єрусалим з його святинями – вічна столиця Держави Палестина. Всі заходи Ізраїлю та підтримка США не призведуть до безпеки та стабільності», — наголосив він.

Контекст

У минулу неділю понад 900 ізраїльських поселенців увірвалися до комплексу Аль-Акса у Східному Єрусалимі на тлі жорстких ізраїльських заходів безпеки, за даними керованого Йорданією департаменту вакуфів Єрусалиму.

Для мусульман Аль-Акса є третім за значимістю місцем у світі. Євреї, зі свого боку, називають цей район Храмовою горою, кажучи, що тут були два давні єврейські храми.

Ізраїль окупував Східний Єрусалим, де знаходиться Аль-Акса, під час арабо-ізраїльської війни 1967 року. Він анексував все місто у 1980 році, що ніколи не визнавалося міжнародним співтовариством.

1994 року Ізраїль та Йорданія підписали мирний договір, згідно з яким Йорданія продовжить контролювати святі місця у Східному Єрусалимі.

У березні 2013 року президент Палестини Махмуд Аббас та король Йорданії Абдалла II підписали угоду про захист Єрусалиму та його святих місць.

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