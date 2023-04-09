Палестина предупредила, что провокации Израиля превратят комплекс Аль-Акса в "поле битвы"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Палестинская администрация (ПА) предупредила в воскресенье, что израильские провокации превратят комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме в «поле битвы». Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
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«Ежедневные нападения на святые места и верующих во время священного месяца Рамадан являются порицаемыми и неприемлемыми действиями, которые разожгут регион и приведут его к пропасти», — заявил официальный представитель ПА Набиль Абу Рудейнех.
Детали
Представитель возложил на Израиль полную ответственность за любое возможное ухудшение ситуации на оккупированных территориях.
«Израильская оккупация пытается бросить вызов воле нашего народа, но это не смутит его. Наш народ останется непоколебимым, защищая свою землю и святыни любой ценой», — сказал Абу Рудейнех.
«Иерусалим с его святынями – вечная столица Государства Палестина. Все меры Израиля и поддержка США не приведут к безопасности и стабильности», — подчеркнул он.
Контекст
В минувшее воскресенье более 900 израильских поселенцев ворвались в комплекс Аль-Акса в Восточном Иерусалиме на фоне жестких израильских мер безопасности, по данным управляемого Иорданией департамента вакуфов Иерусалима.
Для мусульман Аль-Акса является третьим по значимости местом в мире. Евреи, со своей стороны, называют этот район Храмовой горой, говоря, что здесь были два древних еврейских храма.
Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, где находится Аль-Акса, во время арабо-израильской войны 1967 года. Он аннексировал весь город в 1980 году, что никогда не признавалось международным сообществом.
В 1994 году Израиль и Иордания подписали мирный договор, согласно которому Иордания продолжит контролировать святые места в Восточном Иерусалиме.
В марте 2013 года президент Палестины Махмуд Аббас и король Иордании Абдалла II подписали соглашение о защите Иерусалима и его святых мест.