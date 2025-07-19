Палата представників США проголосувала за продовження військової підтримки України - конгресмен
Київ • УНН
Палата представників США проголосувала за продовження військової підтримки України. Рішення ухвалили 353 голосами проти 76.
Палата представників США проголосувала за продовження військової підтримки України, повідомив член Палати представників США, республіканець Дон Бейкон 19 липня у X, пише УНН.
Сьогодні... Палата представників переважною більшістю голосів 353 проти 76 проголосувала за продовження військової підтримки України
Комітет Сенату США схвалив виділення 500 млн дол. допомоги Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік - ЗМІ11.07.25, 19:57 • 4663 перегляди