Палата представителей США проголосовала за продолжение военной поддержки Украины - конгрессмен
Киев • УНН
Палата представителей США проголосовала за продолжение военной поддержки Украины. Решение было принято 353 голосами против 76.
Палата представителей США проголосовала за продолжение военной поддержки Украины, сообщил член Палаты представителей США, республиканец Дон Бэкон 19 июля в X, пишет УНН.
Сегодня... Палата представителей подавляющим большинством голосов 353 против 76 проголосовала за продолжение военной поддержки Украины
Комитет Сената США одобрил выделение 500 млн долл. помощи Украине в рамках оборонного бюджета на 2026 год - СМИ11.07.25, 19:57 • 4663 просмотра