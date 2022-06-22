Палата представників США ухвалила законопроєкт щодо можливості жінок та ЛГБТК-людей бути президентами

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Попри те, що у Сполучених Штатах не було жінки-президента, колишній держсекретар Гілларі Клінтон стала першою жінкою, яка була кандидатом на цю посаду в 2016 році.

Також американці не обирали президента-представника спільноти ЛГБТК. Однак у 2020 році Піт Буттіджедж, що зараз обіймає посаду міністра транспорту і є відкритим геєм, був популярним кандидатом на праймеріз від Демократичної партії, перш ніж вийшов з перегонів.

"Хоча нам ще попереду довгий шлях, як щодо рівності, так і представництва, уряд нашої країни стає все ближче до того, щоб нарешті представляти блискуче різноманіття нашої країни. Наші закони повинні відображати той факт, що президент та його дружина можуть бути будь-якої статі", - сказала депутат-республіканець Девід Сісіллін під час виступу у залі Палати представників.

Автор законопроєкту, депутат Марк Покан зазначив, що ця зміна є "критично важливою", оскільки США можуть врешті побачити жінку або представника спільноти ЛГБТК на посаді президента.

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Палата представників США ухвалила радикальний пакет заходів для контролю за зброєю.