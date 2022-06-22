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Палата представителей США приняла законопроект о возможности женщин и ЛГБТК-людей быть президентами

Палата представителей США приняла законопроект о возможности женщин и ЛГБТК-людей быть президентами

Киев • УНН

 • 208664 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Палата представителей США приняла законопроект, который имеет цель пересмотреть федеральный закон и уточнить, что женщины, представители ЛГБТК-сообщества могут являться президентами Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Hill.

Детали

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не было женщины-президента, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон стала первой женщиной, которая была кандидатом на этот пост в 2016 году. Также американцы не выбирали президента представителя сообщества ЛГБТК. Однако в 2020 году Пит Буттиджедж, занимающий сейчас должность министра транспорта и являющийся открытым геем, был популярным кандидатом на праймериз от Демократической партии, прежде чем вышел из гонки.

"Хотя нам еще впереди долгий путь, как по равенству, так и представительству, правительство нашей страны становится все ближе к тому, чтобы наконец представлять блестящее разнообразие нашей страны. Наши законы должны отражать тот факт, что президент и его супруга могут быть любого пола", — сказала депутат-республиканец Дэвид Сислин во время выступления в зале Палаты представителей.

Автор законопроекта, депутат Марк Покан отметил, что это изменение является "критически важным", поскольку США могут наконец увидеть женщину или представителя ЛГБТК сообщества на должности президента.

Ранее

Палата представителей США приняла радикальный пакет мер по контролю за оружием.

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