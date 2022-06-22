Палата представителей США приняла законопроект о возможности женщин и ЛГБТК-людей быть президентами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Палата представителей США приняла законопроект, который имеет цель пересмотреть федеральный закон и уточнить, что женщины, представители ЛГБТК-сообщества могут являться президентами Соединенных Штатов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Hill.
Детали
Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не было женщины-президента, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон стала первой женщиной, которая была кандидатом на этот пост в 2016 году. Также американцы не выбирали президента представителя сообщества ЛГБТК. Однако в 2020 году Пит Буттиджедж, занимающий сейчас должность министра транспорта и являющийся открытым геем, был популярным кандидатом на праймериз от Демократической партии, прежде чем вышел из гонки.
"Хотя нам еще впереди долгий путь, как по равенству, так и представительству, правительство нашей страны становится все ближе к тому, чтобы наконец представлять блестящее разнообразие нашей страны. Наши законы должны отражать тот факт, что президент и его супруга могут быть любого пола", — сказала депутат-республиканец Дэвид Сислин во время выступления в зале Палаты представителей.
Автор законопроекта, депутат Марк Покан отметил, что это изменение является "критически важным", поскольку США могут наконец увидеть женщину или представителя ЛГБТК сообщества на должности президента.
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