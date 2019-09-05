Палата громад відкинула пропозицію Джонсона про дострокові вибори в жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Палата громад парламенту Великої Британії відхилила пропозицію прем'єр-міністра Сполученого Королівства Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
В ході голосування 298 парламентаріїв проголосували проти пропозиції британського прем'єра, однак її підтримали його 56 депутатів. У середу, 4 вересня, Борис Джонсон, виступаючи в палаті громад, вніс на розгляд парламенту пропозицію про проведення дострокових виборів.
"Вибори повинні бути проведені у вівторок, 15 жовтня. Ця палата не залишає іншого вибору, окрім як дати можливість громадськості прийняти рішення про те, хто є прем'єр-міністром", - сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства відразу ж після того, як парламентарії прийняли законопроект, що забороняє Brexit без угоди з ЄС.
Нагадаємо, в ході засідання палата громад Великої Британії схвалила законопроект, який зобов'язує уряд відстрочити вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Законопроект про перенесення Brexit підтримали 327 парламентаріїв, проти висловилися 299. Найближчим часом документ розглянуть члени палати лордів.