Палата общин отвергла предложение Джонсона о досрочных выборах в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Палата общин парламента Великобритании отвергла предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В ходе голосования 298 парламентариев проголосовали против предложения британского премьера, однако его поддержали его 56 депутатов. В среду, 4 сентября, Борис Джонсон, выступая в палате общин, внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов.
"Выборы должны быть проведены во вторник, 15 октября. Эта палата не оставляет другого выбора, кроме как дать возможность общественности принять решение о том, кто является премьер-министром", — сказал премьер-министр Соединенного Королевства сразу же после того, как парламентарии приняли законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС.
Напомним, в ходе заседания палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС.
Законопроект о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. В ближайшее время документ рассмотрят члены палаты лордов.