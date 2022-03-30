Горіла майже два дні після ворожого удару: пожежу на нафтобазі під Рівним ліквідували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. На нафтобазі у Рівненській області ліквідували пожежу, яка сталася ввечері 28 березня внаслідок ворожого ракетного удару. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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"Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області", — ідеться у повідомленні.
Деталі
На місці працювало 67 пожежників, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.
Нагадаємо
Пожежа на підприємстві для зберігання пального у Рівненській області сталася 28 березня 2022 року внаслідок ракетного удару російських окупантів.