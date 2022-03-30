Горіла майже два дні після ворожого удару: пожежу на нафтобазі під Рівним ліквідували

Цитата

"Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області", — ідеться у повідомленні.

Деталі

На місці працювало 67 пожежників, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежних потяги.

Нагадаємо

Пожежа на підприємстві для зберігання пального у Рівненській області сталася 28 березня 2022 року внаслідок ракетного удару російських окупантів.