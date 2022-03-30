Горела почти два дня после вражеского удара: пожар на нефтебазе под Ровно ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. На нефтебазе в Ровенской области ликвидировали пожар, который произошел вечером 28 марта в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Цитата
"Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ровенской области", — говорится в сообщении.
Детали
На месте работало 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.
Напомним
Пожар на предприятии для хранения топлива в Ровенской области произошел 28 марта 2022 года вследствие ракетного удара российских оккупантов.