Горела почти два дня после вражеского удара: пожар на нефтебазе под Ровно ликвидировали

Цитата

"Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ровенской области", — говорится в сообщении.

Детали

На месте работало 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда.

Напомним

Пожар на предприятии для хранения топлива в Ровенской области произошел 28 марта 2022 года вследствие ракетного удара российских оккупантов.