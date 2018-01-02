Пакистан викликав "на килим" посла США після звинувачень Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. МЗС Пакистану викликало "на килим" посла США в Ісламабаді Девіда Хейла після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Пакистан у брехні та допомозі террористам та пригрозив припинити фінансову допомогу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Офіційний представник посольства США в Ісламабаді підтвердив, що зустріч відбулася.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив Пакистан у брехні та допомозі терористам.
Міністр закордонних справ Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф відреагував, заявивши, що Дональд Трамп критикує Ісламабад звинувачуючи його, зокрема, в наданні притулку терористам через розчарування від "поразки Сполучених Штатів в Афганістані".