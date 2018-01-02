Пакистан вызвал "на ковер" посла США после обвинений Трампа

КИЕВ. 2 января. УНН. МИД Пакистана вызвал "на ковер" посла США в Исламабаде Дэвида Хейла после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан во лжи и помощи террористам и пригрозил прекратить финансовую помощь. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.