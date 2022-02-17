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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 52413 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Пакет санкцій проти РФ вже є, ЄС готовий представити його, щойно буде потрібно - Боррель

Пакет санкцій проти РФ вже є, ЄС готовий представити його, щойно буде потрібно - Боррель

Київ • УНН

 • 19095 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Європейський союз вже підготував і готовий представити жорсткий пакет санкцій, щойно це буде потрібно, на тлі того, як російські війська накопичено на кордоні з Україною, заявив у четвер Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.

Цитата:

"Ми вже підготували повний пакет санкцій (…) У нас підготовлений дуже жорсткий пакет, і… я готовий представити цей пакет Раді ЄС,.. щойно це буде потрібно", — сказав Боррель після прибуття на саміт із лідерами ЄС та Африки.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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