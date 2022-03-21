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Падіння ворожого снаряда: в Святошинському районі столиці 200 осіб евакуювали, 2 госпіталізували

Падіння ворожого снаряда: в Святошинському районі столиці 200 осіб евакуювали, 2 госпіталізували

Київ • УНН

 • 141652 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У неділю, 20 березня, у Святошинському районі Києва уламки ворожого снаряда впали поруч з багатоквартирними житловими будинками. Рятувальники евакуювали 200 осіб, постраждали шестеро людей, двоє з них госпіталізовані. Про це інформує УНН з посиланням на КМДА.

Цитата

"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків", - йдеться в повідомленні.

Додатково

Киянам нагадують про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людей закликають спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.

Нагадаємо 

У Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи.

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