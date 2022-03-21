Падіння ворожого снаряда: в Святошинському районі столиці 200 осіб евакуювали, 2 госпіталізували

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"Значні пошкодження отримали два будинки, ще в 6 навколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, пошкоджено приміщення двох шкіл і двох дитячих садків", - йдеться в повідомленні.

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Киянам нагадують про необхідність бути обережними. При сигналах повітряної тривоги людей закликають спускатися в укриття і дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 20:00 до 07:00.

Нагадаємо

У Подільському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу загинуло 4 особи.