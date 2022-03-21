Падение вражеского снаряда: в Святошинском районе столицы 200 человек эвакуировали, 2 госпитализировали

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"Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов", - говорится в сообщении.

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Киевлянам напоминают о необходимости быть осторожными. При сигналах воздушной тревоги людей призывают спускаться в укрытие и соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 20:00 до 07:00.

Напомним

В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибло 4 человека.