Падение вражеского снаряда: в Святошинском районе столицы 200 человек эвакуировали, 2 госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В воскресенье, 20 марта, в Святошинском районе Киева обломки вражеского снаряда упали рядом с многоквартирными жилыми домами. Спасатели эвакуировали 200 человек, пострадали шесть человек, двое из них госпитализированы. Об этом информирует УНН со ссылкой на КГГА.
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"Значительные повреждения получили два дома, еще в 6 окрестных домах взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждены помещения двух школ и двух детских садов", - говорится в сообщении.
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Киевлянам напоминают о необходимости быть осторожными. При сигналах воздушной тревоги людей призывают спускаться в укрытие и соблюдать комендантский час, который длится каждую ночь с 20:00 до 07:00.
Напомним
В Подольском районе Киева в результате вражеского обстрела погибло 4 человека.