Падіння людини в метро Києва: постраждалого забрала швидка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пасажир столичного метро у середу вранці впав на рейки на станції "Бориспільська" на Сирецько-Печерській лінії, постраждалого забрала карета швидкої допомоги. Це у коментарі УНН підтвердила прес-секретар КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.
"Сьогодні вранці було падіння пасажира на рейки, на станції "Бориспільська". Пасажира підняли і його забрала швидка", - зазначила вона.
З її слів, через інцидент на деякий час були зміни у роботі метро на цій лінії.
"Зупинялася робота буквально на дві хвилини", - сказала Н.Макогон.
На запитання, чи був це нещасний випадок, вона відповіла, що це визначатиме поліція.
Нагадаємо, 24 листопада станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування.