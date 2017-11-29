Падіння людини в метро Києва: постраждалого забрала швидка

"Сьогодні вранці було падіння пасажира на рейки, на станції "Бориспільська". Пасажира підняли і його забрала швидка", - зазначила вона.

З її слів, через інцидент на деякий час були зміни у роботі метро на цій лінії.

"Зупинялася робота буквально на дві хвилини", - сказала Н.Макогон.

На запитання, чи був це нещасний випадок, вона відповіла, що це визначатиме поліція.

Нагадаємо, 24 листопада станцію метро "Сирець" закрили через повідомлення про мінування.