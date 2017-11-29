Падение человека в метро Киева: пострадавшего забрала скорая

"Сегодня утром было падение пассажира на рельсы на станции "Бориспольская". Пассажира подняли и его забрала скорая", - отметила она.

По ее словам, из-за инцидента на некоторое время были изменения в работе метро на этой линии.

"Останавливалась работа буквально на две минуты", - сказала Н.Макогон.

На вопрос, был ли это несчастный случай, она ответила, что это будет определять полиция.

Напомним, 24 ноября станцию метро "Сырец" закрыли из-за сообщения о минировании.