Падение человека в метро Киева: пострадавшего забрала скорая
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Пассажир столичного метро в среду утром упал на рельсы на станции "Бориспольская" на Сырецко-Печерской линии, постражадалого забрала карета скорой помощи. Это в комментарии УНН подтвердила пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.
"Сегодня утром было падение пассажира на рельсы на станции "Бориспольская". Пассажира подняли и его забрала скорая", - отметила она.
По ее словам, из-за инцидента на некоторое время были изменения в работе метро на этой линии.
"Останавливалась работа буквально на две минуты", - сказала Н.Макогон.
На вопрос, был ли это несчастный случай, она ответила, что это будет определять полиция.
Напомним, 24 ноября станцию метро "Сырец" закрыли из-за сообщения о минировании.