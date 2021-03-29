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Падіння експорту зернових буде меншим: Мінекономіки переглянуло свій прогноз

Падіння експорту зернових буде меншим: Мінекономіки переглянуло свій прогноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністерство економіки уточнило прогноз щодо експорту зернових та зерно-бобових культур у 2020/2021 маркетинговому році, підвищивши його до 45,7 млн тонн - на 280 тис. тонн більше, ніж було до цьогою Однак, такий показник досі свідчить про падіння екпорту у порівнянні з попереднім МР - на близько 19,4%. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок, 29 березня, дані Мінекономіки.

Цитата пресслужби:

"У поточному маркетинговому році передбачається експортувати загалом 45,7 млн тонн зерна, в тому числі 17,5 млн тонн пшениці і 23,5 млн тонн кукурудзи", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Мінекономіки уточнило загальні показники виробництва та експорту зернових і зернобобових культур відповідно до оновлених даних Держстату. При цьому вказано, що станом на 26 березня у поточному 2020/2021 маркетинговому році в Україні вироблено майже 65 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Там нагадали, що відповідно до додатку до меморандуму про узгодження позицій між учасниками ринку зерна на 2020/2021 МР, визначено граничні обсяги експорту пшениці на рівні 17,5 млн тонн та 24 млн тонн кукурудзи.

Щодо проміжних результатів експорту зерна, то за даними Держмитслужби станом на 29 березня, Україна експортувала 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 14,5 млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю.

Коментар заступника міністра:

"На сьогодні спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур. Враховуючи таку динаміку, ми не перевищимо тих обсягів, які зазначені в меморандумі, тому жодних ризиків стосовно фізичної наявності пшениці і кукурудзи на українському ринку – немає. Ми прогнозуємо, що темп експорту буде вирівняний. Разом з тим, ми передбачаємо досить високий рівень перехідних запасів на кінець поточного маркетингового року", - зауважив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький.

Доповнення

Раніше Міністерство економіки прогнозувало падіння експорту зернових та зерно-бобових культур у 2020/2021 маркетинговому році до 45,42 млн тонн - на близько 20% у порівнянні з попереднім МР.

За даними інформаційно-аналітичного порталу АПК України, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,7 млн тонн.

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