Падение экспорта зерновых будет меньше: Минэкономики пересмотрело свой прогноз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство экономики уточнило прогноз по экспорту зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году, повысив его до 45,7 млн тонн - на 280 тыс. тонн больше, чем было до этого. Однако, такой показатель все еще свидетельствует о падении экпорта по сравнению с предыдущим МГ - на около 19,4%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник, 29 марта, данные Минэкономики.
Цитата пресс-службы:
"В текущем маркетинговом году предполагается экспортировать в общем 45,7 млн тонн зерна, в том числе 17,5 млн тонн пшеницы и 23,5 млн тонн кукурузы", - говорится в сообщении.
Детали
Минэкономики уточнило общие показатели производства и экспорта зерновых и зернобобовых культур в соответствии с обновленными данными Госстата. При этом указано, что по состоянию на 26 марта в текущем 2020/2021 маркетинговом году в Украине произведено почти 65 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
Там напомнили, что в соответствии с приложением к меморандуму о согласовании позиций между участниками рынка зерна на 2020/2021 МГ, определены предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 17,5 млн тонн и 24 млн тонн кукурузы.
По промежуточным результатам экспорта зерна, то по данным Гостаможслужбы по состоянию на 29 марта, Украина экспортировала 34,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 14,5 млн тонн пшеницы, 15,9 млн тонн кукурузы и 4,08 млн тонн ячменя.
Комментарий заместителя министра:
"На сегодняшний день наблюдается некоторое снижение темпов экспорта зерновых культур. Учитывая такую динамику, мы не превысим тех объемов, которые указаны в меморандуме, поэтому никаких рисков в отношении физического наличия пшеницы и кукурузы на украинском рынке - нет. Мы прогнозируем, что темп экспорта будет выровнен. Вместе с тем, мы предполагаем достаточно высокий уровень переходящих запасов на конец текущего маркетингового года", - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
Дополнение
Ранее Министерство экономики прогнозировало падение экспорта зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году до 45,42 млн тонн - на около 20% по сравнению с предыдущим МГ.
По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг 56,7 млн тонн.