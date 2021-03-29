Падение экспорта зерновых будет меньше: Минэкономики пересмотрело свой прогноз

КИЕВ. 29 марта. УНН. Министерство экономики уточнило прогноз по экспорту зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году, повысив его до 45,7 млн тонн - на 280 тыс. тонн больше, чем было до этого. Однако, такой показатель все еще свидетельствует о падении экпорта по сравнению с предыдущим МГ - на около 19,4%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные в понедельник, 29 марта, данные Минэкономики.