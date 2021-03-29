Україна цього сезону скоротила експорт зернових вже на 23,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна у 2020/21 маркетинговому році, що розпочався в липні, знизила експорт зерна на 23,74% в порівнянні з попереднім сезоном - до 34,84 млн тонн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані інформаційно-аналітичного порталу АПК України.
Деталі
За наведеними даними Держмитслужби, станом на 29 березня, у 2020/21 маркетинговому році Україна експортувала 34,84 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 10,84 млн, або на 23,74% менше, ніж на аналогічну дату 2019/20 МР.
Зокрема у 2020/21 МР на експорт вже відправлено:
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- пшениці - 14,23 млн тонн;
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- ячменю - 4,09 млн тонн;
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- жита - 1,7 тис. тонн;
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- кукурудзи - 15,94 млн тонн.
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Експорт борошна сягнув уже 96,6 тис. тонн.
За даними порталу, експорт зернових і зернобобових культур у 2019/20 МР сягнув 56,7 млн тонн.
Доповнення
Раніше Міністерство економіки прогнозувало раніше падіння експорту зернових та зерно-бобових культур у 2020/2021 маркетинговому році до 45,42 млн тонн - на близько 20% у порівнянні з попереднім МР.
Згідно з оприлюдненим прогнозним балансом, експорт пшениці скоротиться на 14,7% - до 17,5 млн тонн, кукурудзи - на 22,5%, до 23,5 млн тонн і ячменю на 24,8% - до 3,815 млн т.