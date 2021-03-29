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Украина в этом сезоне сократила экспорт зерновых уже на 23,7%

Украина в этом сезоне сократила экспорт зерновых уже на 23,7%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина в 2020/21 маркетинговом году, который начался в июле, снизила экспорт зерна на 23,74% по сравнению с предыдущим сезоном - до 34,84 млн тонн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

Детали

По приведенным данным Гостаможслужбы, по состоянию на 29 марта, в 2020/21 маркетинговом году Украина экспортировала 34,84 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 10,84 млн, или на 23,74% меньше, чем на аналогичную дату 2019/20 МГ.

В частности, в 2020/21 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы - 14,23 млн тонн;
  • ячменя - 4,09 млн тонн;
  • ржи - 1,7 тыс. тонн;
  • кукурузы - 15,94 млн тонн.

Экспорт муки достиг уже 96,6 тыс. тонн.

По данным портала, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2019/20 МГ достиг 56,7 млн тонн.

Дополнение

Ранее Министерство экономики прогнозировало ранее падение экспорта зерновых и зерно-бобовых культур в 2020/2021 маркетинговом году до 45,42 млн тонн - на около 20% по сравнению с предыдущим МГ.

Согласно обнародованному прогнозныму балансу, экспорт пшеницы сократится на 14,7% - до 17,5 млн тонн, кукурузы - на 22,5%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 24,8% - до 3,815 тыс. т.

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