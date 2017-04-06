П.Порошенко: Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
"Щойно надійшла новина, 521 голос в Європейському парламенті "за" безвізовий режим з Україною",- сказав П.Порошенко.
Він привітав з таким рішенням екс-премєр-міністра Арсенія Яценюка і діючого Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Учасники форуму зустріли інформацію аплодисментами.
Напередодні, 5 квітня, відбулися дебати щодо цього питання.
Більшість європарламентарів наголосили на тому, що зараз саме час дозволити українцям подорожувати в країни ЄС без віз. Частина європарламентарів вважають, що Україна виконала всі вимоги ЄС і, на думку деяких депутатів, в реформуванні країни відчутний прогрес.
Представники окремих партій, зокрема французької партії “Національний фронт”, виступали проти, наголошуючи на зростанні рівня злочинності в країні, корупцію, конфлікт з Росією та загальний стан дотримання прав людини в країні.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України завершився успішно.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.