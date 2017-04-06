П.Порошенко: Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время безопасности форума, передает корреспондент УНН.
"Только поступила новость, 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", - сказал П.Порошенко.
Он поздравил с таким решением экс-премьер-министра Арсения Яценюка и действующего Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.
Участники форума встретили информацию аплодисментами.
Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.
Большинство европарламентариев отметили, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутим прогресс.
Представители отдельных партий, в частности французской партии "Национальный фронт", выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.
Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.
Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине к началу лета.