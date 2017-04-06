П.Порошенко: Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине (дополнено)

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56644 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106238 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163514 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120055 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118744 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113754 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105091 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107273 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155827 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине (дополнено)

П.Порошенко: Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 29452 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление украинцам права на безвизовые поездки в страны ЕС. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время безопасности форума, передает корреспондент УНН.

"Только поступила новость, 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", - сказал П.Порошенко.

Он поздравил с таким решением экс-премьер-министра Арсения Яценюка и действующего Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Участники форума встретили информацию аплодисментами.

Накануне, 5 апреля, состоялись дебаты по этому вопросу.

Большинство европарламентариев отметили, что сейчас самое время позволить украинцам путешествовать в страны ЕС без виз. Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутим прогресс.

Представители отдельных партий, в частности французской партии "Национальный фронт", выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине к началу лета.

Украинские Национальные Новости

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