Більшість європарламентарів підтримують безвіз для України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Європейському парламенті завершилися дебати щодо лібералізації візового режиму для України. Більшість європарламентарів наголосили на тому, що зараз саме час дозволити українцям подорожувати в країни Європейського Cоюзу без віз, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Частина європарламентарів вважають, що Україна виконала всі вимоги ЄС і, на думку деяких депутатів, в реформуванні країни відчутний прогрес.
Представники окремих партій, зокрема французької партії “Національний фронт”, виступали проти, наголошуючи на зростанні рівня злочинності в країні, корупцію, конфлікт з Росією та загальний стан дотримання прав людини в країні.
“Ми переконані, що громадяни України заслуговують на вільні подорожі до Євросоюзу. Україна виконала всі вимоги ЄС і навіть більше, ніж очікувалося”, — зазначила доповідачка з питання безвізу для України Марієя Габріель напередодні дебатів.