Большинство европарламентариев поддерживают безвиз для Украины

Часть европарламентариев считают, что Украина выполнила все требования ЕС и, по мнению некоторых депутатов, в реформировании страны ощутимый прогресс.

“Мы убеждены, что граждане Украины имеют право на свободные путешествия в Евросоюз. Украина выполнила все требования ЕС и даже больше, чем ожидалось”, — отметила докладчик по вопросу безвизовых для Украины Марией Габриэль накануне дебатов.

Представители отдельных партий, в частности французской партии “Национальный фронт”, выступали против, подчеркивая рост уровня преступности в стране, коррупцию, конфликт с Россией и общее состояние соблюдения прав человека в стране.