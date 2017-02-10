Президент ЄК пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Питання лібералізації безвізового режиму для України буде вирішено до початку літа. Про це під час спільного з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом брифінгу сказав президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає УНН.
"Також я забув сказати, що ми обговорювали питання легалізації безвізового режиму. Це відбудеться до літа", - заявив він.
Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.
Нагадаємо, ЄС у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку у 600 млн євро.