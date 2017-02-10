Президент ЕК пообещал решение вопроса "безвиза" Украине до начале лета

"Также я забыл сказать, что мы обсуждали вопрос легализации безвизового режима. Это произойдет к лету", - заявил он.

Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии экс-президент ЕП Мартин Шульц заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев.

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.

Напомним, ЕС в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовой поддержку в 600 млн евро .