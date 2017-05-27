П.Порошенко висловив співчуття рідним З.Бжезінського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко висловив щирі співчуття рідним і близьким у зв’язку зі смертю Збіґнєва Бжезінського. Про це Глави держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сумна новина: пішов з життя Збігнєв Бжезінський — гросмейстер міжнародної політики, легенда, епоха. Справжній друг України! Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять!”, — написав Президент.
Нагадаємо, американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.