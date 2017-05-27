П.Порошенко выразил соболезнования родным З.Бжезинского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко выразил искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью Збигнева Бжезинского. Об этом Главы государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Печальная новость: ушел из жизни Збигнев Бжезинский - гроссмейстер международной политики, легенда, эпоха. Настоящий друг Украины! Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!", - написал Президент.
Напомним, американский политолог, социолог и государственный деятель Збигнев Бжезинский умер на 90 году жизни.