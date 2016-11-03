П.Порошенко: в Україні запроваджується електронна система відшкодування ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні запроваджується електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість, який адмініструватиме Міністерство фінансів. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
"Запроваджується єдиний електронний реєстр відшкодування податку на додану вартість. Вже ніхто не пересуне платника податків, щоб компенсувати ПДВ. Все публічно, все прозоро", - сказав Президент.
За його словами, адміністрування цієї електронної системи буде відібрано від ДФС та буде розміщено в Мінфіні.