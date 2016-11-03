П.Порошенко: в Украине вводится электронная система возмещения НДС

"Вводится единый электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Уже никто не передвинет налогоплательщика, чтобы компенсировать НДС. Все публично, все прозрачно", - сказал Президент.

По его словам, администрирование этой электронной системы будет отобрано у ГФС и будет размещено в Минфине.