П.Порошенко: в Украине вводится электронная система возмещения НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине вводится электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который будет администрировать Министерство финансов. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Вводится единый электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Уже никто не передвинет налогоплательщика, чтобы компенсировать НДС. Все публично, все прозрачно", - сказал Президент.
По его словам, администрирование этой электронной системы будет отобрано у ГФС и будет размещено в Минфине.